47 lide tatoo pou memwa pitit gason ki mouri a

Pandan tout listwa imen, tatoo yo te toujou jwe yon wòl enpòtan kòm yon fason pou eksprime kwayans, estati, idantifikasyon ak yon gwoup, oswa tou senpleman dekorasyon kò a. Sepandan, nan mitan tout fòm yo ak siyifikasyon, gen yon kategori espesyal nan tatoo ki pwofon ak emosyonèl nan lanati - tatoo nan memwa moun ki mouri yo renmen, espesyalman timoun yo. Tatoo sa yo se pa sèlman dekorasyon, men tou, yon fason pou onore memwa moun ki mouri yo. Yo gen senbolis espesyal ak siyifikasyon pwofon, ke nou pral konsidere jodi a. Tatoo nan memwa timoun ki mouri yo gen yon siyifikasyon espesyal emosyonèl ak senbolik, ki fè yo espesyalman enpòtan ak manyen pou mèt yo. Tatoo sa yo se pa sèlman dekorasyon, men yon fason pou konsève memwa yon timoun epi eksprime santiman ou nan chagren, renmen ak nostalji. Yo vin tounen yon senbòl doulè ak pèt, men tou, yon senbòl tandrès ak renmen kontinuèl pou timoun ki mouri a. Eleman emosyonèl nan tatoo nan memwa timoun ki mouri yo pa ka surestimate. Chak liy, chak detay nan tatoo a pote yon siyifikasyon gwo twou san fon ak chaj emosyonèl. Se yon fason pou eksprime chagren ou ak lapenn, epi tou yon fason pou eksprime lanmou ou ak respè pou pitit ou ki mouri a. Tatoo sa yo vin yon senbòl koneksyon ak moun ki mouri yo ak yon fason pou kenbe l 'nan memwa. Siyifikasyon senbolik nan tatoo sa yo tou trè gwo. Yo ka genyen plizyè senbòl ak imaj ki te gen siyifikasyon espesyal pou timoun ki mouri a oswa ki gen rapò ak istwa li. Pou egzanp, sa yo ta ka dat nesans ak lanmò, non timoun nan, karaktè li pi renmen nan yon desen ki pi ba oswa liv, zèl zanj, yon kè ak inisyal, ak tankou. Chak senbòl gen siyifikasyon pwòp li yo epi li ede prezève memwa timoun nan, osi byen ke pase istwa li ak valè li bay jenerasyon kap vini yo.

Pwofondè emosyonèl

Pèdi yon timoun se youn nan pèt ki pi difisil yon paran ka fè fas. Sa a se yon souflèt sansasyonèl ki chanje lavi ou pou tout tan epi ki kite yon vid ireparab nan kè ou. Paran ki fè eksperyans yon pèt konsa fè eksperyans yon pakèt emosyon, tankou gwo doulè, lapenn, kilpabilite, e souvan santiman enpuisans ak enferyorite.

Aspè sikolojik nan chwazi yon tatoo kòm yon fason pou lapenn ak siviv ak pèt

Pou anpil paran, yon tatoo vin yon fason pou eksprime emosyon yo ak santiman yo ki asosye ak pèt yon timoun. Yon tatoo nan memwa yon timoun ki mouri ka vin pa sèlman yon senbòl nan lavi li, men tou, yon fason yo eksprime anmè li ak renmen. Sa a kapab yon fason pou kenbe yon koneksyon ak moun ki mouri a epi ede paran yo santi yo pwòch li.

Yo ka chwazi tatoo a senbolikman pou reflete inik ak siyifikasyon timoun ki mouri a. Pa egzanp, li kapab genyen non li, dat nesans ak lanmò, zèl zanj, oswa lòt senbòl ki te gen siyifikasyon espesyal pou li oswa paran li.

Yon tatoo pou komemore yon timoun ki mouri ka yon fason pou eksprime lapenn, men tou, yon senbòl lanmou ak souvni. Li ede paran yo kenbe kontak ak moun ki mouri a epi simonte doulè pèt la. Desizyon sa a ka difisil ak emosyonèlman chaje, men pou anpil moun li se yon etap enpòtan nan direksyon pou gerizon ak aksepte pèt la.

Senbolis ak konsepsyon

Tatoo nan memwa timoun ki mouri yo se souvan yon fason pou paran yo eksprime lanmou yo, memwa ak lapenn. Yo chwazi divès senbòl ak motif ki pi byen transmèt santiman yo epi ede prezève memwa timoun nan.

Youn nan senbòl ki pi komen nan tatoo sa yo se yon zanj. Zanj yo asosye ak pwoteksyon, espwa ak prezans espirityèl, sa ki fè yo yon chwa ideyal pou eksprime yon timoun ki disparèt kòm yon zanj gadyen. Lòt senbòl popilè yo enkli figi oswa figi timoun, ki reflete inosan ak tandrès timoun nan, ak dat nesans ak lanmò pou konsève memwa lavi timoun nan.

Design personnalisation

Yon aspè enpòtan nan tatoo nan memwa timoun ki mouri yo se personnalisation nan konsepsyon an. Paran yo fè efò pou kreye yon tatoo ki inik ak pèsonalize pou pitit yo. Sa ka gen ladan yo sèvi ak imaj oswa senbòl ki te espesyalman enpòtan pou timoun nan, tankou jwèt yo pi renmen, bèt oswa kote yo.

Pafwa tatoo yo gen ladan tou quotes oswa fraz ki te espesyalman enpòtan pou timoun nan oswa fanmi li. Li enpòtan pou konsepsyon tatoo a reflete endividyèlman ak inik nan timoun nan, ede paran yo prezève memwa ak santiman li.

Rityèl ak memwa

Pou anpil paran, yon tatoo vin yon kalite seremoni ki pèmèt yo kenbe yon koneksyon ak timoun ki mouri yo. Zak sa a vin tounen yon fason pou kontinye memwa yo ak imòtalize non sèlman moman lajwa yo, men tou, eksperyans difisil ki asosye ak pèt.

Enpak la nan tatoo sou pwosesis la nan lapenn ak gerizon apre pèt la:

Yon tatoo ka gen yon gwo enpak emosyonèl ak sikolojik sou paran yo, ede yo nan chagren ak pwosesis gerizon an. Li ka sèvi kòm yon fason pou eksprime lapenn, doulè ak lanmou pou yon timoun ki mouri, osi byen ke yon fason pou jwenn lapè enteryè ak imilite.

Nan fason sa a, tatoo a vin pa sèlman yon zak memwa ak respè, men tou, yon zouti pou paran yo aksepte ak trete santiman yo ki asosye ak pèt la.

Egzanp ak istwa reyèl

Chak tatoo nan memwa yon timoun ki mouri se inik, menm jan ak istwa a dèyè li. Gen kèk paran ki chwazi imaj ki senbolize lavi ak karaktè pitit yo, tankou figi ti bebe oswa jwèt pi renmen. Gen lòt ki chwazi dat nesans ak lanmò pou yo toujou cheri memwa jou lavi yo te chanje pou tout tan. Tatoo sa yo vin pa sèlman yon dekorasyon pou kò a, men tou, yon fason pou eksprime afeksyon etènèl ak lanmou pou timoun ki te kite a.

Pou anpil paran, yon tatoo vin yon fason pou kontinye yon koneksyon ak yon timoun ki mouri epi jwenn lapè enteryè. Li fè yo sonje lanmou yo ap toujou genyen pou pitit yo epi li ba yo opòtinite pou eksprime santiman yo vizyèlman. Sa a pèmèt yo fè fas ak lapenn epi piti piti avanse, pote memwa pitit yo nan kè yo.

Konklizyon

Yon tatoo nan memwa yon timoun ki mouri vin non sèlman yon fason pou eksprime lapenn ak lapenn, men tou, yon fason pou konsève memwa timoun nan pou tout tan. Sa a se yon senbòl nan renmen ki pral toujou raple ou nan tan an bèl pase ansanm ak ke timoun nan ap toujou rete yon pati nan fanmi an.

Nan sosyete modèn, yon tatoo nan memwa yon timoun ki mouri ap vin yon fason de pli zan pli rekonèt yo eksprime santiman ou epi kenbe yon koneksyon ak moun ki mouri a. Sa a se pa sèlman yon fason pou simonte lapenn, men tou, yon fason pou montre lanmou w ak respè pou pitit ou a. Li ede paran yo kontinye viv, sonje ak renmen pitit yo, epi resevwa sipò ak konpreyansyon nan men lòt moun.