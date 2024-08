36 tatoo jistis ak deyès jistis la (ak siyifikasyon yo)

Yon senbòl jistis kapab yon echèl sèl, yon fanm kenbe yon nepe, je fèmen ak / oswa pote yon echèl. Chak eleman ki reprezante yon senbòl jistis gen lonbraj pwòp li yo ak siyifikasyon. Ann pran yon gade nan ki sa chak senbolize pou ou ka jwenn yon konsepsyon tatoo ki pral defini pèsonalite mache dwat devan Bondye ou.

Libra prezante balans nan entèpretasyon divès kalite li yo - yon sèl ta ka menm di nan diferan aspè nan lavi - kòm yon bagay ki dwat. Li ka balans emosyonèl, pwofesyonèl oswa fizik. Fonksyon li se etabli egalite ant de eleman yo ak nan fen konfli ki genyen ant pati yo. Se poutèt sa, si w ap panse a yon tatoo echèl, konnen ke tatoo ou ap di ou ke ou yo ap eseye kenbe balans nan lavi ou.

Yon fanm je fèmen, anjeneral mete yon tunik, reprezante yon senbòl jistis avèg. Se pou nou pa bliye ke li anjeneral kenbe nan yon men yon balans, senbolize balans, ak nan lòt la - yon nepe, yo nan lòd yo akonpli fraz li yo ak retabli balans lan pèdi. Imaj sa a se yon pòtrè deyès Themis, deyès jistis la. Moun ki mete tatoo sa yo konsidere kòm moun ki pran desizyon san patipri.

Yon je fèmen ki kouvri je yo vle di ke jistis avèg, men je fèmen pa toujou prezan, e nan ka sa a sa vle di ke jistis pa menm avèg tankou yon moun ta ka panse.

Nepe a se tou yon senbòl jistis. Gen kèk foto ki montre yon nepe Envèse, pandan ke lòt moun montre yon lyon, ki vle di ke jistis vini ak fòs.

Nou kapab wè tou "je jistis la" kòm yon senbòl jistis. Moun ki mete desen sa a tatou sou kò yo transmèt mesaj la nan je a tout-wè, je a veye ki asire lapè ak trankil pou moun.

Sa yo tatoo yo ap vin pi plis ak plis inovatè ak pi plis ak plis moun ap resevwa yo sou kò yo. Echèl la sanble bèl sou do a anwo kòm konsepsyon an adapte joliman nan li, men ou ka patisipe tou pou pwatrin lan oswa ponyèt. Nan lòt men an, imaj la nan deyès a Themis ka mete sou yon kote ki pi pwolonje, pou egzanp, sou zepòl la, nan pwatrin oswa tounen.

Poukisa jistis ak deyès jistis yo popilè?

Tatoo ki prezante tèm jistis ak deyès jistis yo popilè paske yo gen gwo siyifikasyon senbolik yo genyen, ansanm ak asosyasyon istorik ak kiltirèl ki asosye avèk yo.

Senbolis jistis: Lide jistis se youn nan valè debaz yo nan anpil sosyete. Yon tatoo nan balans oswa lòt senbòl jistis kapab yon fason pou eksprime yon kwayans nan jistis, osi byen ke yon dezi pou li nan lavi ou. Asosyasyon ak lalwa ak jistis: Nan imaj deyès jistis la, tankou Jistis, tatoo ka senbolize respè pou lalwa, aderans ak règ ak kwayans nan bezwen konfòme yo ak nòm legal yo. Siyifikasyon istorik: Imaj mayifik deyès jistis la, tankou Maya, Themis oswa Astraea, gen rasin pwofon nan istwa ak kilti anpil pèp. Tatoo ak imaj yo kapab yon fason pou montre respè pou eritaj istorik ak tradisyon kiltirèl yo. Estetik ak style: Imaj jistis ak deyès jistis la ka reprezante nan fòm bèl ak estetik plezi, fè yo popilè nan mitan rayisab tatoo kòm travay atizay. Valè pèsonèl ak kwayans: Pou anpil moun, tatoo jistis kapab yon fason pou eksprime kwayans pèsonèl yo, kwayans nan verite ak onètete, ak dezi pou jistis nan mond lan.

Kidonk, tatoo ki dedye a jistis ak deyès jistis yo popilè paske yo gen siyifikasyon pwofon senbolik, bote, ak kapasite yo eksprime kwayans pèsonèl ak valè.